弁護士のくず 全10巻【完結】＆弁護士の九頭 第二審 全11巻【完結】井浦秀夫

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商品詳細
弁護士のくず全10巻【完結】弁護士の九頭第二審全11巻【完結】井浦秀夫第二審は全巻初版ドラマにもなった作品です！※バラ売り不可でお願いします。経年劣化によるヤケや汚れがありますが読むには問題ありません。気にされる方の購入はお控え下さい。中古品のご理解の上、購入宜しくお願いします。他にもマンガや本を出品しています！#Haruichi本#井浦秀夫#井浦_秀夫#本#コミック／コミック
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