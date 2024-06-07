Newニンテンドー3DS ホワイト

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商品詳細
きゃりーぱみゅぱみゅバージョンです。正常動作確認済みです。充電、通信、ソフト読み込み、各スティック、ボタンに問題ありません。浅い擦り程度ありますが比較的状態は良いと思います。画面の黄ばみもあまりありません。上下画面に保護シートが貼ってあります。下画面の保護シートにはやや傷があります。本体、SDカード、タッチペン、純正品充電器が付属します。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS「Newニンテンドー3DSホワイト」定価:￥16000#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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