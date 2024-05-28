池田大作押印入り【若き日の日記】36/37巻

池田大作全集36巻37巻若き日の日記全集になります。希少な押印は36/37巻になります。古書になりますので、任意了承のうえよろしくお願いいたします。発行日1990年5月3日昭和42年5月3日【御身体の弱かった、池田先生が命懸けで闘った、若き365日を感じ知る事による、沸き立つ勇気と使命を！広宣流布の人間革命自身の絶対なる幸せな平和を実現しうる一助となります】



希少美品 池田大作全集36-37巻【若き日の日記 上下】「従藍而青 ...



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