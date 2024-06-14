論語講義　全7冊セット

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論語講義 1〜7巻渋沢栄一講談社学術文庫経年によるカバーのヨレ、オレがあります。通読するには問題ありませんがヤケ等あるため、微妙な傷や汚れが気になる方はご遠慮ください。気になる箇所が有ればコメントいただければ写真追加致します。