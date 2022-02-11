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NEC　PC Engine　PCエンジン　説明書・箱有
商品番号 N20816958786
商品名

NEC　PC Engine　PCエンジン　説明書・箱有
ブランド名 エヌイーシー
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

先日ヤフオクで20000円で落札したものの、ケーブルが入っていないので遊べません。動作未確認です。
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