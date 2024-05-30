古書　『風と共に去りぬ』　新書版全6巻　昭和30年〜31年

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特記:状態は普通に読める程度(ページ下端の痛みはあるが、内側の状態は比較的良い)付属:ボックス昭和30年〜31年(70年程前)の古書になります。【60サイズ以上：他60サイズと同梱で2個目から500円引き】(管理NO.CⅠー共80)(N31021)(商品NO.1985)