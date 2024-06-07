【希少】GAMEBOY ADVANCE 限定カラー

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商品詳細
NintendoGAMEBOYADVANCEイトーヨーカドー限定ロックマンエグゼの限定カラーリングです。動作確認済みです。ケーブル等はありません。ソフトも二つおつけします。#任天堂#Nintendo
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