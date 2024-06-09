★値下げ！【ほぼ未使用/未裁断】急性循環不全 (救急・集中治療アドバンス)

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【定価】10,000円【状態】数回程度開いたのみです．※裁断はしていません．【カバー/帯】あり．【ヤケ/ヨレ】なし．【書き込み/マーキング】なし【その他】自宅管理品である点をご理解のうえ，ご購入をご検討ください．＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊生命に危機の迫る急性循環不全に対しては,その病態を正確に判断し,適切に対処しなければならない.本書では,管理に不可欠な各種モニタリング法の目的と限界,循環不全を引き起こすショックと重症心疾患を取り上げて,それぞれの病態と治療について解説した.IABP,ECMO,補助人工心臓などの導入と管理のポイント,輸液療法や薬物療法などについても詳述.集中治療医,救急医必携の1冊.＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＃医学生＃研修医＃専攻医＃看護師＃内科＃総合診療＃救急科＃循環器科＃集中治療＃藤野裕士＃坂田泰史＃中山書店