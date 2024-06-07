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トイサピ限定　ムービーマスターピース ホットトイズ アメイジングスパイダーマン
商品番号 L57187994294
商品名

トイサピ限定　ムービーマスターピース ホットトイズ アメイジングスパイダーマン
ブランド名 ホットトイズ
特別価格 税込 11,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スケール···1/6【商品名】ムービー・マスターピース『アメイジング・スパイダーマン２』１／６スケールフィギュア　スパイダーマン【商品説明】※貴重なトイサピエンス限定のボーナスアクセサリー付きです。購入後開封し数日飾った後、箱に戻してコレクションとして暗所で大切に保管しておりました。ウェブや衣服類は箱から出しておりません。フィギュアを支えるピンチ？のみ欠品しております。目立つ劣化は見当たりませんが、素人検品の為見落としがあればご容赦下さい。発送は、外箱に入れプチプチで梱包し伝票を添付して発送致します。※すり替え防止のため返品、交換致しません。ご了承下さい。
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