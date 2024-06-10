【即日発送】コンデンサーマイク LEWITT LCT 440 PURE

新品価格の最安値は34,800円です。【お届けするもの】・LEWITTLCT440PURE・専用マウントLCT40SH・クッション付き合皮ケースDTP40Lb※写真３-7枚目で確認できますが、ところどころ傷があります。２年ほど前に新品で購入。初めてのコンデンサーマイクだったため、大切に使ってきました。使用回数、稼働時間共に少なめです。右側のマイクの表面に少し目立つ傷がある程度です。使用中に感じた不備、雑音は全くありません。高性能のコンデンサーマイクです。#LEWITT#LEWITTLCT440PURE



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