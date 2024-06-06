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SL-1200MK5 Technics ターンテーブル
商品番号 U62566356022
商品名

SL-1200MK5 Technics ターンテーブル
ブランド名 テクニクス
特別価格 税込 18,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【セール】　¥60,000→¥39,000　引越しの為、7月30日までセール致します！【商品について】　・テクニクスのSL-1200MK5になります。　・6年位前まで1週間に1回程度の頻度で　　使用していました。　　保管場所に困ってきたので販売致します。　・もう1台のタンテとセットでのご購入も　　大歓迎です。【梱包内容】　・TechnicsSL-1200MK5×1台　・スリップマット×1枚　・スリップシート×1枚　・ダストカバー×1個【発送方法】　・緩衝材を使用して梱包し発送致します。【注意点】　・ピッチは若干ズレが生じているものと　　思われますが普段から現場でプレイしている　　方やターンテーブルを長年使用されている方　　でしたら気にならないレベルかと思います。　・アースに通常の金具がついておりません。(写真7)　・その他、不具合はございません。　・ダストカバーに割れがございます。(写真9)その他ご質問等ございましたらお気軽にコメントください。PanasonicSL-1200MK5-K#パナソニック#Panasonic種類···ターンテーブル
http://narcologia.ru/goods/housekeeper296609.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle494325.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical516401.html
SL-1200MK5 Technics ターンテーブル
Technics SL-1200MK5の仕様 テクニクス
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Technics SL-1200MK5 の詳細情報 | オーディオデータベース
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