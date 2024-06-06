SL-1200MK5 Technics ターンテーブル

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【セール】 ¥60,000→¥39,000 引越しの為、7月30日までセール致します！【商品について】 ・テクニクスのSL-1200MK5になります。 ・6年位前まで1週間に1回程度の頻度で 使用していました。 保管場所に困ってきたので販売致します。 ・もう1台のタンテとセットでのご購入も 大歓迎です。【梱包内容】 ・TechnicsSL-1200MK5×1台 ・スリップマット×1枚 ・スリップシート×1枚 ・ダストカバー×1個【発送方法】 ・緩衝材を使用して梱包し発送致します。【注意点】 ・ピッチは若干ズレが生じているものと 思われますが普段から現場でプレイしている 方やターンテーブルを長年使用されている方 でしたら気にならないレベルかと思います。 ・アースに通常の金具がついておりません。(写真7) ・その他、不具合はございません。 ・ダストカバーに割れがございます。(写真9)その他ご質問等ございましたらお気軽にコメントください。PanasonicSL-1200MK5-K#パナソニック#Panasonic種類···ターンテーブル