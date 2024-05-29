ウルトラマンオーブ DXオーブリング／ウルトラフュージョンカードセットA

DXオーブリングと連動遊びのできるウルトラフュージョンカードのセットです。写真のもので全てです。バラ売り不可、即購入OKです。こちらのセットでウルトラマンオーブのなりきり遊びが可能です。確認事項ありましたらコメントお願いします。通電、一通りの動作確認は実施済みですが完璧な動作を保証するものではありません。あくまで中古品ということをご了承の上、購入ご検討くださいm(__)m発送前にも再度確認します。《商品の内容・状態》・DXオーブリング・DXウルトラフュージョンカードホルダー・ウルトラフュージョンカード以下の組み合わせが可能です。ウルトラマンオーブスペシウムゼペリオンウルトラマンオーブスラッガーエース関連商品はこちら#ててて_ウルトラマン#ててて_ウルトラマンオーブウルトラマンオーブウルトラマンジードウルトラマントリガーウルトラマンゼロウルトラマンゼットウルトラマンブレーザージードライザーウルトラゼットライザー仮面ライダースーパー戦隊