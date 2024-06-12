△貴重△WANDS(上杉昇/柴崎浩)△グッズ2点△

WANDSのフォットアルバムケースとコンパクトミラーの2点です。大切に保管しておりましたが古いものですので細かい状態にこだわる方はご遠慮下さい。発送方法はゆうゆうメルカリ便となります。お互いにスムーズで快適なお取引をしたいと思っておりますので迅速なお支払いと受け取り連絡が出来ない方はご遠慮下さい。また出品者に厳しい評価をされる方や非常識なコメントをされる方とはお取引しません。出来る限り迅速な発送を心がけておりますので宜しくお願い致します。



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