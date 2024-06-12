ご覧いただきありがとうございます。ピエロ（道化師）の絵画で有名な能仲ヤツヲさんの珍しいデッサン作品です。額縁入りです。箱に入って暗所で保管しておりました。額縁込みサイズ60×47cm■能仲ヤツヲ（のなかやつを）1933東京都生まれ1956東京芸術大学美術科卒業1955グループVlVAN結成1960モダンアート協会展出品1964シェル美術賞展出品1964現代美術賞展・国際青年美術展出品（～'69）1972安井賞展・日仏画壇展・異色作家5人展出品（～'74）1973昭和会展・現代日本新作家展出品1975青朋会結成1986モダンアート「明日への展望」展出品1988ラ・ベルディ新宿ビル外壁画制作1989モダンアート協会会員・日本美術家連盟会員2008逝去＜所属＞モダンアート協会会員、日本美術家連盟会員形式···額縁入り#絵画#デッサン#アート#美術#ピエロ#道化師#能仲#ヤツヲ#モダン#インテリア



絵画】能仲ヤツヲ（のなかやつを） 額縁入り ピエロ 道化師 デッサン-



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