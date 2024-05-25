ポケモンカード　ブイスタユニバース　リザードンsar　交換品

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商品詳細
ポケモンカード ブイスタユニバース リザードンsar初期不良により交換していただいた品になります。袋は一度も開封せず乾燥剤入りのケース(カード曲がり防止)にいれ暗所にて保管していました。発送は迅速丁寧に行いますので安心してご購入ください。トラブル防止で返品交換不可この機会にぜひよろしくお願いいたします。
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