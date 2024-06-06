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【ＯＮＥ OK ＲＯＣＫ】 ワンオクロック ZIPPO 全種類
商品番号 O91619674913
商品名

【ＯＮＥ OK ＲＯＣＫ】 ワンオクロック ZIPPO 全種類
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 31,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2015年受注生産限定で発売されたワンオクのZIPPOです。デザイン本当にかっこいいです。大事に使っていただける方にお譲りしたいと思います。未使用・未開封ですが、自宅保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。手放すか迷っていますので突然削除させて頂くかもしれません。※全てシリアルナンバー入り※バラ売り不可ミュージシャン種別···グループグッズ種類···その他
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