【ＯＮＥ OK ＲＯＣＫ】 ワンオクロック ZIPPO 全種類

2015年受注生産限定で発売されたワンオクのZIPPOです。デザイン本当にかっこいいです。大事に使っていただける方にお譲りしたいと思います。未使用・未開封ですが、自宅保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。手放すか迷っていますので突然削除させて頂くかもしれません。※全てシリアルナンバー入り※バラ売り不可ミュージシャン種別···グループグッズ種類···その他



