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- 【良品】FISHMAN アウラスペクトラムDI アコースティックDIプリアンプ
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商品詳細
◆商品の状態◆動作確認済み。通常使用によるスレがあります。128サウンドイメージ登録済◆メンテナンス項目◆簡易清掃済み。◆付属品◆本体のみの販売になります。★確認必須事項★※中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます。画像を参照の上、御入札下さい。※商品はスマートフォンで撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。※付属品は写真に掲載されているものが全てとなります。付属品の欠品等ご不明な点が御座いましたらご確認、ご質問はご入札前にお問い合わせ下さい。※商品状態の感じ方には個人差がありますので、“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方の入札はご遠慮ください。ご不明な点は入札前にご遠慮なくご質問下さい。分かる範囲でお答えいたします。ご了承の上、御入札の程宜しくお願い致します。※プチプチなどに包んでの梱包を行います。※こちらの商品は1点物となります。※他サイトへの併売を行なっている為、予告無く商品が削除される場合がありますので、ご注意ください。
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