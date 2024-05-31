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バクチク　初期のポスター
商品番号 V43929716583
商品名

バクチク　初期のポスター
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッズ種類···ポスター写真以外のポスターも諸々ありますシーディアンのポスター等も多数あるため写真は一部ですが、御興味ある方はコメントください他にもステッカー等ありますお値段はあくまで目安です丸めて長期保存しておりましたので、端がボロボロになっているものもありますが全体的には比較的状態は良いかと思います。
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