バクチク　初期のポスター

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グッズ種類···ポスター写真以外のポスターも諸々ありますシーディアンのポスター等も多数あるため写真は一部ですが、御興味ある方はコメントください他にもステッカー等ありますお値段はあくまで目安です丸めて長期保存しておりましたので、端がボロボロになっているものもありますが全体的には比較的状態は良いかと思います。