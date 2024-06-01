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BUMP OF CHICKEN ミュウ　ポケモン　Ｔシャツ　Ｌサイズ
商品番号 C51870064288
商品名

BUMP OF CHICKEN ミュウ　ポケモン　Ｔシャツ　Ｌサイズ
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 6,533 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SilverJubreeGoods2022bumpofchicken\u0026pokemonコラボTシャツBlu-ray付きカラー…ブラックサイズ…ＬBlu-ray収録内容01ポケモンスペシャルミュージックビデオ「GOTCHA！」02アカシアfromStudioLiveSilverJubilee去年ONLINESHOPで購入したのですがそのままクローゼットに保管しっぱなしで最近出てきたものです。着る機会も無さそうなので誰か欲しい方にお譲りしたいと思い出品します…未開封品です。中身が曲がらない範囲でビニールの端を曲げ、封筒に入れて発送します。
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