miwa B2ポスター 5枚 + 1枚 まとめ売り

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※画像1は加工しています※バラ売り不可miwaB2ポスター5枚+その他1枚計6点まとめ売りセット①サイン入り君に出会えたから当選された方の名前の部分に直接シールを貼っています！②storytellertellerの「ll」の部分に折れ(画像9)③Delight角四ヶ所画ビョウ穴有り(画像10)④Wearethelight⑤SPARKLE⑥SPLASHWORLD(サイズ不明)額やファイルに入れてはいたので全然状態は良いとは思いますが、あくまで中古品となりますので、細かな傷や巻き皺などはあるものやと思っていてください。完璧をお求めの方はご遠慮ください。全てまとめ丸めてから梱包しますので宜しくお願い致します。miwaグッズ非売品当選品店頭ポスター販促ポスターCD告知ポスターシングルアルバム