新品 未使用 送料無料 折り畳み 卓上 鉄琴 鍵盤

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【商品説明】収納用手提げバッグが付属しているので、持ち運びも便利で、使わない時は折り畳んでバッグに入れコンパクトに収納できます。発表会など初心者の練習用、路上ライブや演奏会にぴったりです。マレットとセットでの販売ですので、別途マレットを購入する必要がありません。 これから鉄琴を始める方にもおすすめとなっております。サイズ縦57cm 幅:左側：32.5cm右側：15cm高さ4cm（開いた状態）※沖縄と北海道は、追加送料ならびに配送方法が、変更になりますm(__)m専用ページへと変更致しますので、コメントくださいm(__)m※ご注意 鉄琴の点検は出荷前にしっかりと実施させていただいておりますが、輸送の関係で、ネジがゆるくなて、音が一部おかしくなる場合がございます。不良品ではありません、お客様ご自身でネジを少し締め付ければ直ります。ご了承ほどお願い致します。モニターの環境等により、色の見え方に若干差が生じる場合がございます。また素材の性質上、裏面の金具の塗装が剥がれやすくなっております。使用上の影響はございませんのでご配慮お願い致します。折り畳み卓上鉄琴30音マレット2本収納ケース付鍵盤シルバー