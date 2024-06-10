茶掛 大徳寺 宝林寺 【福本積應】一行書 『清流無間断』 紙本 共箱 外箱 掛軸

【福本積應ふくもとせきおう】昭和5年 京都に生まれる 昭和34年大徳寺派招春寺（京都府船井郡）住職を拝命昭和58年 大徳寺派宝林寺（亀岡市）兼務住職を拝命平成元年 宝林寺本堂・庫裏・山門を建立平成14年 招春寺本堂・山門を建立平成16年 宝林寺を後任住職に譲 再度招春寺住職を拝命。◎サイズ本紙…縦約１０３㎝横約２８.８㎝全体…縦約１７３㎝横約３６㎝◎紙本・桐共箱・紙外箱。◎軸先…黒漆塗。◎状態裏側と本紙の所々に薄い点シミ・断の文字の右下に軽い巻きシワがございますが、大きなイタミは無く比較的良い状態です(写真参照)。◎真筆保証いたします。◎返品は商品到着後１週間以内に限らせていただきます。◎宜しくお願いいたします。【清流無間斷せいりゅうかんだんなし】『嘉泰普灯録』清流無間斷。碧樹不曾凋。清流せいりゅう間断かんだん無なく、碧樹へきじゅ曾かつて凋しぼまず。有馬頼底監修『茶席の禅語大辞典』には、「清らかな水は絶え間なく流れており、青々とした木はいちども葉を枯らしたことがない。この句は精進修行の大切さを語っている。たまり水では澱よどんでしまう。不断の努力が必要なのである。」とある。書の形式...掛け軸・掛軸



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