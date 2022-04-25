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50年前David Bowie初来日告知フライヤー
商品番号 E17809828148
商品名

50年前David Bowie初来日告知フライヤー
ブランド名 Evital
特別価格 税込 6,992 円
在庫状況 あり

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商品詳細

現代を生きる子達かわいそうだよね早すぎたBowieZiggystardust1973年初来日フライヤー私が出品している他のDavidBowieの出品物を見てもらえばわかると思いますが招へい元の東亜アトラクションから譲り受け自身の手から1度も離れたことのない物で、色々と出回ってるコピー品の元ネタとなった本物です*前回出品したときに出品写真を色々と使い回されました❗️これは協賛が航空会社のほう表面　角切、鋲止め、色落ちなしですサイズB5円安なのでBUYEE公式アカウント様向き特に海外コレクターから人気がありますDavidBowieLouReedIggyPop70〜80年代の海外コレクターの御三家‼︎裏面に経年劣化あります、オモテ面は問題なく美品です50年前の紙ものだということをご理解ください出品価格での購入をお願いいたします
http://narcologia.ru/goods/manufacture473741.html
http://narcologia.ru/goods/protein606034.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation280321.html

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