甲南 ピアノ補助ペダル KP-W1

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☆全国送料無料☆最終値下げ品！！ご覧いただきありがとうございます(o^^o)-------------------------------------------◆商品名甲南ピアノ補助ペダルKP-W1 ◆商品の状態動作確認済みです！詳細は画像でご確認くださいませ。基本的には全ての商品を検品して清掃、除菌をしておりますが、画像に写らない(見落としてる)細かなキズやヨゴレがある場合がございます。あくまでも中古品なので、神経質な方はお断りしております。-------------------------------------------※付属品等がある場合は画像の物が全てになります！※即購入OK！※他のところでも販売しておりますので早い者勝ちです！※ペット、喫煙者無しです。※リユース品のため使用頻度は不明です。※プロフィールをご一読下さい！m072413980