【真作】大覚寺大僧正/乃村龍澄/一行書/桜/掛軸/名家伝来/AD-245

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【真作】【参考】大覚寺大僧正/乃村龍澄【作品状態】本紙は紙本肉筆です。 本紙は全体に折れ、巻シワあります。表装は概ね良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 189㎝×幅 39㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。