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【真作】大覚寺大僧正/乃村龍澄/一行書/桜/掛軸/名家伝来/AD-245
商品番号 F70279292172
商品名

【真作】大覚寺大僧正/乃村龍澄/一行書/桜/掛軸/名家伝来/AD-245
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 2,622 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】大覚寺大僧正/乃村龍澄【作品状態】本紙は紙本肉筆です。　本紙は全体に折れ、巻シワあります。表装は概ね良好です。　　　　　桐合せ箱付　　　　軸丈　縦　189㎝×幅　39㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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【真作】大覚寺大僧正/乃村龍澄/一行書/桜/掛軸/名家伝来/AD-245
【真作】掛軸 大覚寺門跡 乃村龍澄『一行書』茶掛け 紙本 掛け軸 a07073
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