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【シュリンク付き】ポケカ レイジングサーフ 未開封ボックス 【即日発送】
商品番号 C50907664379
商品名

【シュリンク付き】ポケカ レイジングサーフ 未開封ボックス 【即日発送】
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 2,987 円
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商品詳細

ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットシリーズ強化拡張パック「レイジングサーフ」シュリンク付きの未開封品です購入後、24時間以内に発送予定！種別...パック・ボックス種別/詳細...ボックス種別/詳細...未開封ボックスシリーズ...ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット...強化拡張パックレイジングサーフ
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