橋本真也（1/6）フィギュア

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プロレスラー 橋本真也INSPIREインスパイア社製1/6スケールモデルフィギュア10年以上前に新品入手し、未開封のまま自宅保管していた商品です。箱に若干の劣化ありますのでこの点気になさる方は購入をお控え下さい。#プロレス#破壊王#橋本真也