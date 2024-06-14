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【激レア】RIMPAC84 護衛艦くらま 自衛隊 米国派遣記念 コイン 貨幣一覧
商品番号 J95720873155
商品名

【激レア】RIMPAC84 護衛艦くらま 自衛隊 米国派遣記念 コイン 貨幣一覧
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 8,712 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1984年にアメリカで開催されたRIMPAC'84環太平洋合同訓練に護衛艦くらまが参加したときに贈られたと思われるアメリカのコイン一覧の額装です。一般には出回らない貴重な品物と思います。コレクションとしてオススメです!横41cm縦32cm
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