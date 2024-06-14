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- 【激レア】RIMPAC84 護衛艦くらま 自衛隊 米国派遣記念 コイン 貨幣一覧
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商品詳細
1984年にアメリカで開催されたRIMPAC'84環太平洋合同訓練に護衛艦くらまが参加したときに贈られたと思われるアメリカのコイン一覧の額装です。一般には出回らない貴重な品物と思います。コレクションとしてオススメです!横41cm縦32cm
http://narcologia.ru/goods/browse644491.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford117773.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant676882.html
【激レア】RIMPAC84 護衛艦くらま 自衛隊 米国派遣記念 コイン 貨幣一覧
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http://narcologia.ru/goods/browse644491.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford117773.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant676882.html
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