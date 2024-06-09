トライスター PLANETAGSフライトタグ L-1011ハワイアン

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この他にも多数出品しています。#飛行機タグ各種出品中ハワイアン航空で運用されていたLOCKHEEDL-1011[EI-BTN]のPLANETAGSです。タグの大きさは、幅4.4cm×高さ7.9cmです。（素人計測です。）このタグは、厚さが約4mmと、非常に重厚感があり、私の持っているタグでも最も厚いものです。実際の機体から切り出されたTAGのコレクション整理の為出品します。購入後はケースに入れて飾っていたものです。但し、実物の航空機から切り出したものなので、製品本来の特性上のキズはあります。製品の趣旨をご理解の上、ご購入下さい。ご不明な点がありましたら、購入前にご相談下さい。また、まとめ発送可能ですので、他の品と合わせてご購入希望の方は購入前にご相談ください。この機体は、EI-BTNとしてハワイアン航空で運用されていました。1973年にデルタ航空がN702DAとして導入、その後TOTALAIRやAIRAMERICAで運用されました。1990年に退役するまで20年以上に渡り、アメリカ国内の空を飛び回っていた機体です。#B777#B772#B777281#フライトタグ#キーホルダー#全日空#航空機#飛行機#旅客機#ANA#JAL#ビンテージ#aviationtag#エアライン#planetags#planetag#hawaii#hawaiian#hawaiianairlines#lockheed#L1011#tristar#ロッキードB777B772B777281フライトタグキーホルダー全日空航空機飛行機旅客機ANAJALビンテージaviationtagエアラインplanetagsplanetaghawaiihawaiianhawaiianairlineslockheedL1011tristarロッキード