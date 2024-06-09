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商品詳細
『真作』直筆 サイン入り 銅版画 第162番 「オリジナル版画」と呼ばれる、作家自身が原画を作成して「刷り」まで監修する版画作品では、必ずエディションナンバーおよび作家のサインが入れられます。【道ばたの椅子】著書 ほんの少し、勇気をあげるより『部屋に置かれた椅子が、 みんな違ってもいいじゃない。 ひとつ、ひとつ、 素敵な椅子を選んで買ってきて、 置いたほうが楽しいもの。 こうしなければならない、 ということは一切ないの。 自分が楽しいようにすれば、それでいいの』サイズ絵 縦55×横41㎝額 縦76×横54.5㎝室内装飾の為 美品※アート保護の為 額装郵送致します。jcネクスト
http://narcologia.ru/goods/septet405219.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford821873.html
http://narcologia.ru/goods/influenza732993.html
フジ子ヘミング 『真作』銅版画
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フジ子ヘミング 『真作』銅版画
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