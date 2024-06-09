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フジ子ヘミング 『真作』銅版画
商品番号 V38410208271
商品名

フジ子ヘミング 『真作』銅版画
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 31,200 円
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商品詳細

『真作』直筆　サイン入り　銅版画　第162番　「オリジナル版画」と呼ばれる、作家自身が原画を作成して「刷り」まで監修する版画作品では、必ずエディションナンバーおよび作家のサインが入れられます。【道ばたの椅子】著書　ほんの少し、勇気をあげるより『部屋に置かれた椅子が、　みんな違ってもいいじゃない。　ひとつ、ひとつ、　素敵な椅子を選んで買ってきて、　置いたほうが楽しいもの。　こうしなければならない、　ということは一切ないの。　自分が楽しいようにすれば、それでいいの』サイズ絵　縦55×横41㎝額　縦76×横54.5㎝室内装飾の為　美品※アート保護の為　額装郵送致します。jcネクスト
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