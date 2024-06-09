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葛飾北斎　富嶽三十六景　浮世絵　木版画
商品番号 N21755348064
商品名

葛飾北斎　富嶽三十六景　浮世絵　木版画
ブランド名 ウンソウドウ
特別価格 税込 3,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

京都のギャラリーで購入した富嶽三十六景の浮世絵です。北斎の代表作で、色が非常に綺麗に出てる一品です。飾ったりはせず、暗所にて丁寧に保管していました！ご検討よろしくお願いします。種類···浮世絵
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