アレキサンダーホルン　 ベルフレア

アレキサンダー製ベルフレアノーラッカーの赤ベル103に装着可能吹奏感としては反応が良く厚い響きがします。現在コメント返信大変遅くなっております。ご了承下さい。



News｜Alexander(アレキサンダー ホルン)



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