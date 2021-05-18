アレキサンダーホルン　 ベルフレア

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商品詳細
アレキサンダー製ベルフレアノーラッカーの赤ベル103に装着可能吹奏感としては反応が良く厚い響きがします。現在コメント返信大変遅くなっております。ご了承下さい。
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ベル - 管楽器専門店ダク・DAC
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