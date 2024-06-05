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九谷焼　寿老人置物　昭和59年5月 日本美術振興協会特別貴重美術品　NO5016
商品番号 J66996439721
商品名

九谷焼　寿老人置物　昭和59年5月 日本美術振興協会特別貴重美術品　NO5016
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 26,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···その他　　　　　　　九谷焼　　　寿老人　置き物　　　　　　　昭和53年48500円　購入した品　　　　　　　昭和59年5月5日日本美術振興協会　特別貴重美術品　　　　　　　NO5016号　　　認定品　　　　　　　状態　　　概ね良好ですが、一部右下部分に僅かな、欠損有り　　　　　　　サイズ　　高さ　　　37cm胴回り　約52cm　　　　　　　100サイズ　　ゆうパックにて発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/contemplate167577.html
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http://narcologia.ru/goods/unusable563574.html
九谷焼　寿老人置物　昭和59年5月 日本美術振興協会特別貴重美術品　NO5016
九谷焼 寿老人置物 昭和59年5月 日本美術振興協会特別貴重美術品 NO5016-
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九谷焼 寿老人 置物の通販 by よよーフェア's shop｜ラクマ
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九谷焼 置物・縁起物 - 九谷焼通販 陶らいふ-和食器九谷焼の販売専門店
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