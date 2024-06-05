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- 九谷焼 寿老人置物 昭和59年5月 日本美術振興協会特別貴重美術品 NO5016
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商品詳細
種類···その他 九谷焼 寿老人 置き物 昭和53年48500円 購入した品 昭和59年5月5日日本美術振興協会 特別貴重美術品 NO5016号 認定品 状態 概ね良好ですが、一部右下部分に僅かな、欠損有り サイズ 高さ 37cm胴回り 約52cm 100サイズ ゆうパックにて発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/contemplate167577.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador163906.html
http://narcologia.ru/goods/unusable563574.html
九谷焼 寿老人置物 昭和59年5月 日本美術振興協会特別貴重美術品 NO5016-
九谷焼 寿老人 置物の通販 by よよーフェア's shop｜ラクマ
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