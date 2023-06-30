小泉今日子　松本伊代　伊藤さやか　THE GOODBye レコード屋さんのポップ

小泉今日子 松本伊代 伊藤さやか（実写版『陽あたり良好！』のかすみちゃんだよ） THEGOODBye 野村義男 よっちゃん ビクターレコード レコード屋さんのキューブポップ 約30mm3 Victorビクターレコード、当時売り出し中の4アイドル立方体のポップですWhisperウイスパー 夢ひとつ蜃気楼 POSITIVESMILE ザ・グッバイ ファーストアルバム Hello!気まぐれONEWAYBOY 涙のティーン・エイジ・ブルース素人 押入れ保管 紙の経年劣化 湿気等の黄ばみヤケ シワ 折れ 等有りますダメージ等は、なるべく写真で載せるようにしますが気付かなかったり写真に載せなくても良いと判断したりしてるのもありますのでお買い上げの前にコメントしてもらえると助かります完璧な物をお求めの方は入札お控え下さい現状 画像が全てですご理解の上ご購入お願いします



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