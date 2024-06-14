ワダ楽器 琴古流 尺八 5本セット 松寿/常碧/その他無名 和楽器

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#POTETOのおもちゃ、ホビー、グッズはこちら--------------------------------------------ut12/32--------------------------------------------－商品詳細－商品【商品】尺八--------------------------------------------サイズ(約)最小【全長】45.5cm【直径】3.7cm最大【全長】60.5cm【直径】3.7cm--------------------------------------------状態中古品となります。細かい傷や汚れ等の使用感がございます。ご了承の上ご入札ください。動作未確認です。素人による出品ですので、詳しい詳細はわかりかねますので、写真判断でお願いします。二本は在銘入ってます。修理、調整必要な商品です。ジャンク品ですので、ご了承ください。運指表が胡蝶/鈴木尺八ですので、本体のメーカーは不明です。無銘の中の一本が上下を組み合わせるときにとても緩いです。何かで留めないとすぐに外れます。またテープ跡などございます。清掃しましたが取れません。現状品ですのでご理解くださいませ。その他細かな詳細は画像参照でお願いします。扱っている商品は骨董品や中古品を扱っております。極端に目立つ欠損は説明文・画像にて表記致しますが、多少スレ・キズ・汚れなどがある品としてご理解下さい。--------------------------------------------ワダ楽器琴古流尺八5本セット松寿/常碧/その他無名和楽器長さ45.5㎝～60.5㎝楽器運指表：胡蝶/鈴木尺八※現状品ジャンク種類...尺八アクセサリー・パーツ...ケース