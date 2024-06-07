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- CAD Equitek E-300 TUBEマイクプリアンプ付き
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商品詳細
CADEquitekE-300TUBEマイクプリアンプとセットで。CADEquitekE300LargeDiaphragmMultipatternCondenserMicrophoneARTTUBEMPマイクプリアンプ付きでお売りします。購入して20年近く経っていますがほとんど使っておらず保管していたので写真の通り美品です。マイクの動作は確認済みです。オリジナルボックス、マイクホルダー付きです。マイクのオリジナルボックスのクッション材は交換しております。マイクSpecificationsPickupPatternsPads\u0026FiltersOmnidirectional(17.8mV/Pa;10-20,000Hz)Cardioid(17.8mV/Pa;10-20,000Hz)Bidirectional(17.8mV/Pa;10-20,000Hz)Pad:-20dB(ViaSwitch)CapsuleDimensionsImpedanceSPL/NoiseDiaphragmdiameter:28mm200Ohms(Low)Self-noise:11.0dB(A)WeightLengthMaxDiameterInterface(s)855g(30.16oz)227mm(8.94'')63mm(2.48'')3-pinXLRmale(1)PowerSpecificationsRequiresphantompowerHasbatterycompartment(NiCad)ART(エーアールティー)/TUBEMPマイクプリアンプ■真空管マイクプリアンプ■12AX7A真空管■ファンタム電源+48V■+20dBゲインスイッチ装備■コネクター：XLR/フォーン入出力■付属品：ACアダプター■寸法・重量：140W×50H×130Dmm、700g
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CAD Equitek E-300 TUBEマイクプリアンプ付き-
CAD Equitek E-300 TUBEマイクプリアンプ付き 2022特集 29580円 www ...
CAD Equitek E-300 TUBEマイクプリアンプ付き-
CAD Equitek E-300 TUBEマイクプリアンプ付き-
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CAD Equitek E-300 TUBEマイクプリアンプ付き 2022特集 29580円 www ...
CAD Equitek E-300 TUBEマイクプリアンプ付き-
CAD Equitek E-300 TUBEマイクプリアンプ付き 2022特集 29580円 www ...
CAD Equitek E-300 TUBEマイクプリアンプ付き-
CAD Equitek E-300 TUBEマイクプリアンプ付き-
CAD Equitek E-300 TUBEマイクプリアンプ付き 2022特集 29580円 www ...
柔らかい CAD Equitek E-300 TUBEマイクプリアンプ付き レコーディング ...
CAD Equitek E-300 TUBEマイクプリアンプ付き 器材 | www ...
CAD Equitek E300 Large Diaphragm Multipattern Condenser Microphone ...
CAD Equitek E-300 TUBEマイクプリアンプ付き - www.massagioconda.it
お気にいる】 Equitek CAD E-300 TUBEマイクプリアンプ付き ...
CAD Equitek E300 Large Diaphragm Multipattern Condenser Microphone ...
売り切り御免！】 strymon Ola Chorus レコーディング/PA機器 ...