書家 谷村憙齋(谷村喜斎) 書まくり 師芳翠 書道書海社

まくりです。しみあります。谷村憙斎 奈良県に生まれる。本名義雄。昭和11年中谷史峰先生に師事、秀史と号す。昭和15上京、国学院大学予科に入学。松本芳翠先生に師事、雅号を憙齋と改める。昭和27年日展初入選(以後10回)。昭和32年東方書道院の創立に参画。昭和47年松本芳翠創立（財）書海社第二代理事長に就任、現在に至る。 昭和58年第1回読売日本書法展準大賞。昭和59年読売書法会創立、理事・企画委員等を歴任。昭和60年日本書道教育会議副理事長。昭和63年(社)全日本書道連盟副理事長。平成2年成田山書道美術館開設準備室顧問。NHK趣味百科「書道に親しむ」漢字講師として放送。 中京大学文学部教授、駒沢大学文学部非常勤講師を勤める。(財)書海社理事長



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