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vox mini2 g3
商品番号 F89037502089
商品名

vox mini2 g3
ブランド名 ヴォックス
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンプ種類···AVアンプ動作確認済みvoxのアンプチャンネル(クリーン・歪み)の種類も多くコスパの良い商品だと感じています。いい意味でクセがなく、初心者〜中級者まで使用できると思います。写真撮り忘れましたが、専用の箱ありで送付いたします。
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