スポーンでお馴染み、マクファーレンの手掛けるオリジナルモンスターシリーズの中でもレアなクリスマス版。イカついトナカイのルディー（RUDYREINDEER）です。15年ほど前にアメコミショップで購入し、日の当たらない場所でディスプレイしていました。ブリスターパッケージは未開封で、変形などのダメージも特に見受けられません。所々にスレや小キズはありますが、比較的きれいな状態です。表のラベルシールのみ、経年劣化で糊の跡が染みてしまっています。#TWISTEDXMAS#マクファーレンモンスターズ#トナカイのルディー#マクファーレントイズ#McFARLANE#クリスマス#トナカイ#フィギュア#アメトイ#アメコミ#ホビー#トイ#激レア#プレミアフィギュア種類...コレクションフィギュア素材...PVC



マクファーレン TWISTEDX-MAS トナカイのルディー フィギュア 未開封 ...



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