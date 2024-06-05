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- マクファーレン TWISTEDX-MAS トナカイのルディー フィギュア 未開封
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商品詳細
スポーンでお馴染み、マクファーレンの手掛けるオリジナルモンスターシリーズの中でもレアなクリスマス版。イカついトナカイのルディー（RUDYREINDEER）です。15年ほど前にアメコミショップで購入し、日の当たらない場所でディスプレイしていました。ブリスターパッケージは未開封で、変形などのダメージも特に見受けられません。所々にスレや小キズはありますが、比較的きれいな状態です。表のラベルシールのみ、経年劣化で糊の跡が染みてしまっています。#TWISTEDXMAS#マクファーレンモンスターズ#トナカイのルディー#マクファーレントイズ#McFARLANE#クリスマス#トナカイ#フィギュア#アメトイ#アメコミ#ホビー#トイ#激レア#プレミアフィギュア種類...コレクションフィギュア素材...PVC
http://narcologia.ru/goods/mobilehome601943.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild200252.html
http://narcologia.ru/goods/choice507385.html
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マクファーレン TWISTEDX-MAS トナカイのルディー フィギュア 未開封 ...
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