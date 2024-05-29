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油絵　額縁　F-10 シルバー　アンティーク
商品番号 Q23529977974
商品名

油絵　額縁　F-10 シルバー　アンティーク
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 5,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

油絵　額縁F-10シルバー　【10-1】何度か出展した時に使用して以来、長期間保管していた為、フレームにキズ汚れ等があります。（画像2）外箱も汚れ等あります。ご納得の方のみ購入して下さい。NRNCでお願い致します。外寸　約61cm☓67cm☓7cm（素人採寸）額の素材...その他置き方...壁掛け表面カバーの素材...ガラス向き...縦横兼用用途...キャンバス
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