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商品詳細
フェンダーUSAストラトアメリカンスタンダード3CS/R2007年モデル（アメスタ）2007年に島村楽器にて自身が購入したワンオーナー品です。すべて純正部品のままです。自宅でのみ使用して、保管していましたので状態は良いです。アームや説明書や備品含めて購入したときのものは、ほぼ揃っていると思います。（詳しくは写真を参照ください）ストラップは別途購入したものを付属します。全体的に状態は良く部品欠損や壊れもないですが、一箇所若干大きめの傷があります（最後の写真）。黒い箇所なので通常はあまり目立ちません。その他のキズは微細なものになります。写真の通りネックそりもなく、フレットもほとんど削れてないと思います。つまみやセレクターなどの機能も問題なく、ギターとしての状態は非常に良いと思います。
http://narcologia.ru/goods/slide427187.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement283599.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement172499.html
Fender USA American Standard ストラト アメスタ
Fender USA American Standard ストラト アメスタ
Fender USA American Standard ストラト アメスタ
Fender USA American Standard ストラト アメスタ
Fender USA American Standard ストラト アメスタ
Fender USA American Standard ストラト アメスタ
Fender USA American Standard ストラト アメスタ
Fender USA American Standard ストラト アメスタ
Fender USA American Standard ストラト アメスタ
Fender USA American Standard ストラト アメスタ
Fender USA American Standard ストラト アメスタ
Fender USA American Standard ストラト アメスタ
Fender USA American Standard ストラト アメスタ
http://narcologia.ru/goods/slide427187.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement283599.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement172499.html
Fender USA American Standard ストラト アメスタ
Fender USA American Standard ストラト アメスタ
Fender USA American Standard ストラト アメスタ
Fender USA American Standard ストラト アメスタ
Fender USA American Standard ストラト アメスタ
Fender USA American Standard ストラト アメスタ
Fender USA American Standard ストラト アメスタ
Fender USA American Standard ストラト アメスタ
Fender USA American Standard ストラト アメスタ
Fender USA American Standard ストラト アメスタ
Fender USA American Standard ストラト アメスタ
Fender USA American Standard ストラト アメスタ
Fender USA American Standard ストラト アメスタ