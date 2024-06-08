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Fender USA American Standard ストラト アメスタ
商品番号 N29548922140
商品名

Fender USA American Standard ストラト アメスタ
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 36,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェンダーUSAストラトアメリカンスタンダード3CS/R2007年モデル（アメスタ）2007年に島村楽器にて自身が購入したワンオーナー品です。すべて純正部品のままです。自宅でのみ使用して、保管していましたので状態は良いです。アームや説明書や備品含めて購入したときのものは、ほぼ揃っていると思います。（詳しくは写真を参照ください）ストラップは別途購入したものを付属します。全体的に状態は良く部品欠損や壊れもないですが、一箇所若干大きめの傷があります（最後の写真）。黒い箇所なので通常はあまり目立ちません。その他のキズは微細なものになります。写真の通りネックそりもなく、フレットもほとんど削れてないと思います。つまみやセレクターなどの機能も問題なく、ギターとしての状態は非常に良いと思います。
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