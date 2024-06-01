豊前 吉右衛門窯造 刻花文 小瓶 急須 水次 共箱 / 茶事 茶道具

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商品詳細
豊前吉右衛門窯造刻花文小瓶急須水次共箱/茶事茶道具サイズ(約):長さ19㎝、最大幅11㎝、高さ14.5㎝、重さ439g※持手に直しあり
http://narcologia.ru/goods/forthcoming259392.html
http://narcologia.ru/goods/troupe116811.html
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