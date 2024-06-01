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- 【真作】春観/雪景群鴨図/山水図/群鳥図/掛軸/名家伝来/AD-35
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商品詳細
【真作】【参考】春観【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は多少の糊シミあります。表装は天地に多数の汚れシミ、糊シミなどあります。 桐合せ箱付 軸丈 縦 207cm×幅 72cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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