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【真作】春観/雪景群鴨図/山水図/群鳥図/掛軸/名家伝来/AD-35
商品番号 D98330005045
商品名

【真作】春観/雪景群鴨図/山水図/群鳥図/掛軸/名家伝来/AD-35
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 5,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】春観【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は多少の糊シミあります。表装は天地に多数の汚れシミ、糊シミなどあります。　　　　桐合せ箱付　　　　軸丈　　縦　207cm×幅　72cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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