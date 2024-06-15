小松均 ヴィンテージ 貴重 葵祭 図 大原の画仙 仙人 画家 色紙 新品 未使用

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ヴィンテージ希少小松均葵祭図大原の画仙色紙です。小松均（こまつひとし、1902年-1989年）は、山形県北村山郡大石田町出身の日本画家。文化功労者（1986年）。1928年（昭和2年）から京都近郊の大原に住み、自給自足の生活に入り、世俗とは無縁の暮らしを貫いたが、雄大で力強い風景画と飄々とした生活、風貌から「大原の画仙」と称せられました自宅保管の骨董品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア お宝 小松均 画仙 色紙 葵祭 京都 大原 大原の画仙 骨董 日本画 絵師 鑑定団 掛け軸 掛軸 値下げ#小松_均#小松均#均#大原の画仙#画仙#大原#京都#葵祭#ヴィンテージ#アンティーク#新品#未使用#保管品#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...色紙主題...風景・海景