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小松均 ヴィンテージ 貴重 葵祭 図 大原の画仙 仙人 画家 色紙 新品 未使用
商品番号 M16357656261
商品名

小松均 ヴィンテージ 貴重 葵祭 図 大原の画仙 仙人 画家 色紙 新品 未使用
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージ希少小松均葵祭図大原の画仙色紙です。小松均（こまつひとし、1902年-1989年）は、山形県北村山郡大石田町出身の日本画家。文化功労者（1986年）。1928年（昭和2年）から京都近郊の大原に住み、自給自足の生活に入り、世俗とは無縁の暮らしを貫いたが、雄大で力強い風景画と飄々とした生活、風貌から「大原の画仙」と称せられました自宅保管の骨董品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重　希少　レア　お宝　小松均　画仙　色紙　葵祭　京都　大原　大原の画仙　骨董　日本画　絵師　鑑定団　掛け軸　掛軸　値下げ#小松_均#小松均#均#大原の画仙#画仙#大原#京都#葵祭#ヴィンテージ#アンティーク#新品#未使用#保管品#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...色紙主題...風景・海景
http://narcologia.ru/goods/influenza344393.html
http://narcologia.ru/goods/moisture275969.html
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☆絵画☆作者不詳 サイン有 油彩8号 風景画☆J162 - 絵画/タペストリ

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