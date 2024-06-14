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ヒプノシスマイク　キッチンカー特典クリアカード　新宿　ヒフミン＆独歩
商品番号 J32093273615
商品名

ヒプノシスマイク　キッチンカー特典クリアカード　新宿　ヒフミン＆独歩
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 5,308 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023.4/15(大雨)、4/16(激暑)の中、有明アリーナで開催された「ヒプノシスマイク9thLIVE【ZEROOUT】」の「キッチンカー特典クリアカード」、こちら「新宿」の「伊弉冉一二三」＆「観音坂独歩」です【ブツ】✔特典カード2枚✔ドリンクチケット···2枚【梱包】••••我流ですカードをビニールにINして濡れ防止→厚紙でサンドウィッチ方式→匿名配送※発送後の破損は責任取れないです★すり替え防止の為「商品に問題が有った時」以外は取り合えませんので「よく確認して購入」してください※7/1913500円→12345円•カードは未使用ですが中身確認→触ったりなんかで初期キズ等がゼロとは言えませんので、そーゆーの気になる方はヤメといてください理解ある方、よろしくドーゾ^ω^#ヒプノシスマイク　#キッチンカー#　特典クリアカード#新宿　#伊弉冉一二三　#観音坂独歩　#2023.4#有明アリーナ9thライブ#ZEROOUT
http://narcologia.ru/goods/browse722791.html
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