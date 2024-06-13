及川光博 アクリルスタンド パープルダイヤモンド

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商品詳細
及川光博アクリルスタンドパープルダイヤモンドPURPLEDIAMONDSツアーで販売されていたアクリルスタンドです上手く活用出来ないため大切にしてくださる方にお譲りします。他にも出品しています、まとめ買いのみ少しお値引します。サイズ：縦約10センチ×横約9センチ×厚さ約3ミリ新品未使用品です。自宅保管になります。及川光博アクリルスタンドパープルダイヤモンド
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