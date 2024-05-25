YAMAHA PAC012 ヤマハ パシフィカ

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YAMAHAPAC012ヤマハパシフィカ写真が全てになります。他にもギター・ベースを多数出品中やはり国内大手のヤマハが作るギターなので、photogenic,selder等の初心者向けのギターしか作っていないメーカーのギターに比べると、造りがいいです。パシフィカシリーズはアニメ「ぼっち・ざ・ろっく」の主人公、後藤ひとりも使用しています。カラーはブルーです。これからギターを始める初心者の方におすすめです。【機能面】ネック：ストレート（曲がってません。）フレット：9.5割ほど。12フレット残り1.30mmトラスロッド：余裕あり電装系：異常なし。問題なく音が鳴ります。重量：約3.5kg【外観】中古なので細かなダメージこそありますが、使用感はない為ずっと保管している間弦の所に変色してます。ピックガードやや日焼けあり。エレキギタースチールギターLesPaulレスポールStratocasterストラトストラトキャスターTelecasterテレキャスター フライングVSGエレキベースウッドベースアップライトベースJAZZBASSジャズベース PJprecisionプレシジョンベース プレベアコースティックギターアコギエレアコクラシックギタークラギウクレレガットギターエレガット サイレントギターカホン 電子ドラムエフェクターマルチエフェクターコンデンサーマイクオーディオインターフェース即購入、ご質問歓迎です。タイプ...ストラトキャスタータイプシリーズ...PACIFICA