◆ティンカーベル◆ルームランプ　フィギュア　希少

◆ティンカーベル◆ピーターパン ディズニーフェアリーズルームライト ランプ 照明フィギュア レア 希少かなり前に購入したディズニーフェアリーズ、ティンカーベルのルームライトです。裏面に電池を入れ、スイッチで点灯します。短期間ショーケースにて飾っており、その後は暗所に保管しておりました。商品本体は比較的キレイな状態ですが、ティンクの羽部分に経年による変色が見られます。また、経年により腕部分にヒビが見られます。中に針金等の補強があるためか、外れてしまうようなヒビではないようです。外箱は破棄しているため、発送時は厳重に梱包し発送いたします。自宅保管品にご理解いただける方のみご購入をお願い致します。よろしくお願い致します。グッズ種類...ライト



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