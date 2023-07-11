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商品詳細
瀬戸内海の天然記念物 象岩60年前に小田象製粉株式会社から記念な物として頂いて油絵ですご存知の方に是非求めて下さい格安で送料込み提供致します但し沖縄配送費は購入者負担致します返品交換は致しませんのでご了承の上ご購入くださいサイズ 横長さ 36㎝(枠迄) 縦長さ 29㎝奥行 6㎝絵画の種類···油彩画・油絵
http://narcologia.ru/goods/message344027.html
http://narcologia.ru/goods/message508527.html
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