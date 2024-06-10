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MONSTA X ウォノ CD グッズ セット まとめ売り
商品番号 S87562043891
商品名

MONSTA X ウォノ CD グッズ セット まとめ売り
ブランド名 Svital
特別価格 税込 2,516 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MONSTAX時代のウォノグッズセットになります。CDは開封済み、未再生グッズは開封済み、未使用ネームバッジのみ一時使用していました。公式、非公式まとめています。非公式はおまけとお考えください。ポストカードステッカーネームプレートコースター誓約書フライヤー缶バッジスマホリングクリアファイルミニカードネームバッジCDSpotlight[初回限定盤B]アナログサイズジャケット(ランダムアナザージャケット)ご購入、コメントする際は必ずプロフィール確認後にお願い致しますm(__)m他でもお譲り先を探している為決まり次第削除致します。モネクWONHOグッズ種類...その他
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