MONSTA X ウォノ CD グッズ セット まとめ売り

MONSTAX時代のウォノグッズセットになります。CDは開封済み、未再生グッズは開封済み、未使用ネームバッジのみ一時使用していました。公式、非公式まとめています。非公式はおまけとお考えください。ポストカードステッカーネームプレートコースター誓約書フライヤー缶バッジスマホリングクリアファイルミニカードネームバッジCDSpotlight[初回限定盤B]アナログサイズジャケット(ランダムアナザージャケット)ご購入、コメントする際は必ずプロフィール確認後にお願い致しますm(__)m他でもお譲り先を探している為決まり次第削除致します。モネクWONHOグッズ種類...その他



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